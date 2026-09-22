KDC'de Ebola salgınında doğrulanmış vaka 7 bin 672'ye, can kaybı 3 bin 699'a çıktı

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) devam eden Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 7 bin 672'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 699'a yükseldi.

KDC Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkenin 7 eyaletinin 63 bölgesinde etkili olan salgında temaslı kişilerin takip oranı yüzde 79,9 olarak kaydedildi.

Buna göre doğrulanmış vaka sayısı 7 bin 672 olarak kaydedilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 699 oldu.

Salgında şu ana kadar 1879 kişi sağlığına kavuşurken, son 24 saatte 13'ü Ituri eyaletinde olmak üzere 15 yeni iyileşme kaydedildi.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mayıs ayında patlak veren "Bundibugyo" Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Kaynak: AA