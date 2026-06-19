KDC, Belçika'dan sömürge döneminde götürdüğü insan kemiklerini iade etmesini istedi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Belçikalı yetkililer tarafından sömürge döneminde savaş ganimeti veya sözde bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere Avrupa'ya götürülen yüzlerce insan kemiği ve diğer kalıntıların iadesini talep etti.

Belçika basınına göre, KDC Başbakanı Judith Suminwa Tuluka tarafından gönderilen mektupta, sömürge döneminden kalan insan kemiklerinin "koleksiyon nesneleri olarak görülmemesi gerektiği" belirtildi.

Ölülerin kendi ülkelerinde onurlu şekilde defnedilme hakkına sahip olduğunu ifade edilen mektupta, kalıntıların iadeleri istendi.

Çoğunluğu Kongolu olmak üzere Ruandalı ve Burundili kişilere ait 500'den fazla insan kemiği halen Belçika'daki müzelerde bulunuyor.

Kafatası ve kemiklerin bir kısmı Brüksel'deki Afrika Müzesi'nde muhafaza edilirken, büyük bölümü Belçika Kraliyet Doğa Bilimleri Enstitüsü bünyesinde saklanıyor.

Söz konusu kalıntılardan 260 kafatası, Kasım 2025'te sınırlı sayıda ziyaretçiye ilk kez sergilenmişti.

Belçika, bugünkü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni 1885-1960 yıllarında sömürge yönetimi altında tuttu. Özellikle Kral II. Leopold döneminde uygulanan zorla çalıştırma, şiddet ve insan hakları ihlalleri nedeniyle bu dönem, Afrika sömürgeciliğinin en karanlık sayfalarından biri olarak kabul ediliyor.

İadesi talep edilen bazı insan kalıntılarının da bu dönemde bilimsel araştırma veya koleksiyon amacıyla Belçika'ya götürüldüğü belirtiliyor.

Belçika Kralı Philippe, 2020 yılında sömürge döneminde KDC halkına yaşatılan "acı ve aşağılamalar" nedeniyle üzüntülerini dile getirmiş olsa da Belçika devleti bugüne kadar resmi bir özür açıklamadı.