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KBÜ ile Özbekistan'dan akademik işbirliği

KBÜ ile Özbekistan'dan akademik işbirliği
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Karabük Üniversitesi ile Özbekistan Sosyal ve Manevi Araştırmalar Enstitüsü arasında; ortak çalışma, bilimsel araştırma, proje ve öğrenci/akademisyen hareketliliğini kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Özbekistan Cumhuriyeti Sosyal ve Manevi Araştırmalar Enstitüsü arasında akademik işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Muhammadjon Kuronov başkanlığındaki Özbekistan heyeti, üniversiteyi ziyaret etti.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz tarafından kabul edilen heyetle yapılan görüşmede, KBÜ ile Özbekistan'da bulunan akademik kurumlar arasındaki mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni işbirliği alanlarının oluşturulmasına yönelik değerlendirme yapıldı.

Görüşmenin ardından taraflar arasında akademik ve bilimsel işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan protokol imzalandı.

Protokolle ortak akademik çalışmalar, bilimsel araştırmalar, proje faaliyetleri, bilgi ve deneyim paylaşımı ile akademik personel ve öğrenci hareketliliği gibi alanlarda işbirliğinin artırılması hedefleniyor.

Heyet, daha sonra KBÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünü ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında Öğretim Görevlisi Adnan Ucur'dan bilgi aldı.

Heyet, temasları kapsamında KBÜ Kariyer Merkezi'ni ziyaret etti, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersin Müezzinoğlu ile bir araya geldi.

Kuronov'un yanı sıra Dr. Zuhra Kodirova, Dr. Lazizbek Eshonkulov, Avazbek Shermatov ve Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Sirojiddin Makhatov'dan oluşan heyete, KBÜ'den Doç. Dr. Saidbek Boltabayev ve Dr. Öğretim Üyesi Dilmurod Jurayev eşlik etti.

Kaynak: AA
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