KBÜ'de İkinci Dili Geliştirme Etkinliği ile Yabancı Dil Pratiği

KBÜ'de "İkinci Dili Geliştirme" etkinliği ile yabancı dilde pratik imkanı sunuluyor

KARABÜK - Karabük Üniversitesi TÖMER (Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi) Kafe'de "İkinci Dili Geliştirme" etkinliği düzenleniyor.

Uluslararası öğrencilerin Türkçe konuşma becerilerini geliştirmek, Türk öğrencilerin, akademik ve idari personelin farklı bir dilde ilerlemesine katkı sunmak amacıyla "İkinci Dili Geliştirme" etkinliği TÖMER Kafe'de gelişerek devam edecek.

Karabük Üniversitesi'ndeki tüm öğrenciler, akademik ve idari personele açık olan "İkinci Dili Geliştirme Etkinliği", katılımcılara farklı dillerde pratik yapma fırsatı ve farklı kültürden öğrencilerle kaynaşma fırsatı sunuyor.

Öğrenci Dina Hashem Gaafar Abdullah Al-Sakkaf etkinlikle ilgili olarak Türkçesinin geliştiğini belirterek "Bence bu etkinlik çok güzel. Çünkü benim Türkçem çok gelişiyor, çok iyi geliyor ve yeni insanlarla tanışıyor, sohbet ediyoruz. Başka kültürleri bilmek için çok iyi geliyor" ifadelerini kullandı.

Öğrenci Zehra Aykıra karşılıklı bir öğrenme sürecinden bahsederek, "TÖMER Kafe bence uluslararası öğrenciler için hem de Türk öğrenciler için çok yararlı. Burada yabancı öğrencilere Türkçe öğretiyoruz. Türkçe konuşma etkinlikleri oluyor. Aynı zamanda onlar bize kendi bildiği dilleri öğretiyorlar. Rusça, Fransızca, Arapça böyle dilleri öğreniyoruz" dedi.

TÖMER Müdürü Doç. Dr. Sema Noyan etkinlikte yaptığı konuşmasında etkinliğin Karabük Üniversitesi'ndeki tüm öğrenciler, akademik ve idari personele açık olduğunu belirterek, "Rektör hocamızın talimatıyla kurduğumuz TÖMER kafede uluslararası öğrencilerimizin Türkçe konuşma yeteneklerini, becerilerini geliştirme amacı güdüyorduk. Daha sonra TÖMER Kafe'de etkinliklerimizin sayısını giderek artırmaya başladık. Bu etkinliklerden biri de İkinci Dili Geliştirme etkinliği. Bu etkinlik üniversitemizin akademik ve idari personeli dahil olmak üzere tüm öğrencilerimize açıktır" şeklinde konuştu.

Etkinlik çerçevesinde bir yazılım geliştireceklerini ve bir web sitesi üzerinden oluşturacaklarını söyleyen Noyan, "Randevu sisteminden hem üniversitemizin akademik idari personeli hem tüm öğrencilerimiz başvuru yaparak randevularını belirtilen gün tarih ve saatlerde oluşturabilecek, istedikleri ikinci dili seçebilecekler. Oluşturdukları tarih ve saatte TÖMER Kafe'ye gelerek uluslararası öğrencimizle öncelikle onların Türkçe yeteneklerini geliştirmek amacıyla yarım saat Türkçe diyalog kuracaklar, ikinci yarım saatte ise geliştirmek istedikleri ikinci dil, bu İngilizce, Fransızca, Arapça, Farsça olabilir. Şu an en yaygın diller bu diller ve ayrıca Rusça var. Bu dillerde kendilerini geliştirmek için ikinci yarım saatte bu dili iyi bilen öğrencimizle diyalog kuracaklar. Böylece bir saatin sonunda 2 taraf da ikinci dilini geliştirmiş olacak" diye konuştu.

Etkinliğe katılanlara katılım belgesi verilecek

Noyan, bir saatin sonunda etkinliğe katılan öğrencilere, akademik ve idari personele bir katılım belgesi vereceklerini dile getirerek, "Bildiğiniz üzere dili geliştirme önce diyaloga bağlıdır. Sadece gramer ile yetinmemek gerekiyor. Bu doğrultuda etkinliğin bütün öğrencilerimize, katılmak isteyen herkese çok faydalı olacağına inanıyoruz. Katılım herkese açıktır. Otomasyon sistemimiz oluşana kadar birimimize bilgilerini vererek başvuru yapabilirler ve hemen ikinci dili geliştirme etkinliğine dahil olabilirler" dedi.