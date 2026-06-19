Kazım Koyuncu vefatının 21. yılında Harbiye'de anıldı

Karadeniz müziğinin simge isimlerinden, "Şair Ceketli Çocuk" lakabıyla tanınan Kazım Koyuncu, vefatının 21. yılında İstanbul'da anıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür) prodüksiyonuyla gerçekleştirilen "Kazım'a Şarkılar Söylüyoruz" konseri, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu.

Çok sayıda sanatçının katıldığı programda, Kazım Koyuncu'nun hafızalara kazınan şarkıları seslendirildi. Sanatçının hayatından kesitler ve arşiv görüntülerinin de izleyicilerle buluşturulduğu konserde sunuculuğu Seda Türkmen ve Berkay Ateş üstlendi.

Anma konserinde Şevval Sam, Aydoğan Topal, Niyazi Koyuncu, Erdal Güney, Cahit Berkay, Emrah Karaca, Peradi Ensemble, Selçuk Balcı, İlknur Yakupoğlu, Yasemin Göksu, Erdoğan Emir, Erdal Bayrakoğlu ve Hopa Kent Orkestrası sahne aldı.