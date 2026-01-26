Haberler

Kazım Karabekir vefatının 78. yılında Kars'ta anıldı

Kazım Karabekir vefatının 78. yılında Kars'ta anıldı
Milli Mücadele'nin önemli isimlerinden Kazım Karabekir, vefatının 78. yılında Kars'ta düzenlenen anma programıyla anıldı. Programa yerel yöneticiler ve halk katıldı, çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verdiği destekle Milli Mücadele'nin kırılma noktasına adını yazdıran ve Doğu Anadolu'da kazandığı zaferlerle milletin gönlünde yer eden asker ve devlet adamı Kazım Karabekir, vefatının 78. yılında Kars'ta anıldı.

Kars Tren Garı'ndaki Kazım Karabekir Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Programa, Vali Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Naci Türe, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç, İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul ile bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen anma programında ise Kazım Karabekir Paşa'nın biyografisi ve eğitim faaliyetleri hakkında sunum yapıldı.

Program, Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Doç. Dr. Muharrem Turp'un Kazım Karabekir Paşa hakkında verdiği konferansla sona erdi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
