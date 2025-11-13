Kazdağları'nda Sis Trafiği Olumsuz Etkiliyor

Çanakkale'nin Yenice ilçesi ile Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerini birbirine bağlayan, Kazdağları'ndan geçen kara yolunda sis etkili oldu.

Özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan sis, trafik akışının yavaşlamasına neden oldu.

Görüş mesafesinin yer yer 40-50 metreye kadar düştüğü kara yolunda, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Yenice'den Edremit istikametine seyreden sürücülerden Engin Dallı, sisin oluşturduğu zorluğa dikkat çekerek, "Arkamızdan gelen bizi görmüyor, biz önümüzdekini görmüyoruz. Büyük sıkıntılara maruz kalmadık ama dikkatli olmamızda fayda var." dedi.