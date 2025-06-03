Kazdağları'nda Çevre Temizliği Etkinliği Gerçekleştirildi

Kazdağları'nda Çevre Temizliği Etkinliği Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit Belediyesi ve Kent Konseyi iş birliğiyle Kazdağları'nın Sarıkız Tepesi'nde çevre temizliği yapıldı. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, etkinlikle çevre bilincinin artırılmasının amaçlandığını vurguladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi ve Kent Konseyi iş birliğiyle, Kazdağları'nın 1726 rakımlı Sarıkız Tepesi'nde çevre temizliği yapıldı.

Kazdağları'nın eşsiz doğal güzelliklerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiği vurgulanan etkinlikte katılımcılar, Sarıkız Tepesi'nde biriken çöpleri toplayarak çevre temizliğine katkı sağladı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Çevre Haftası dolayısıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sarıkız zirvesinde dahi temizliğe vermiş olduğumuz önemi anlatmak istedik. Çevreye verdiğimiz önemi anlatmak istedik." dedi.

Yaptıkları çalışmalarla farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Ertaş, "Çevrenin temiz tutulması, temiz bırakılması adına bu çalışmada inşallah bir kişiyi bile çöp atmaktan vazgeçirebilirsek Sarıkız'ın tepesi de dahil dünyanın her bir noktasını temiz tutmayı öğretebilirsek ne mutlu bize diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
CHP kurultay iddianamesi kabul edildi! İmamoğlu dahil 12 kişi için hapis isteniyor

CHP'nin kaderini belirleyecek iddianame kabul edildi
Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem! Acı haberi Bakan Yerlikaya verdi
Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada

5,8'lik deprem anı kamerada! Panikle kaçarken birbirlerini ezeceklerdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi! Tekini 6 bin 500 liraya satıyor

Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi
Sınırda tarihi operasyon! Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi

Tarihi operasyon! Kömür çuvalından çıkanlar ekipleri bile şaşırttı
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü

Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor

Ünlü oyuncudan radikal karar! İstanbul'u terk ediyor
Jose Mourinho, Mario Branco'ya veda etti

Mourinho'dan ayrılık sonrası veda mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda enerji konusunda müjdelerimiz olacak

Kabine sonrası heyecanlandıran açıklama: Yakında müjdelerimiz olacak
Türkiye'nin tahıl ambarında korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı

Korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı, derinlik 5 metre
Trafikte çılgına dönen İlker Aksum'dan ağır küfür ve hakaret!

Ünlü oyuncu trafikte tartıştığı şoföre küfürler savurdu
14 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli böyle yakalandı

14 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli böyle yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.