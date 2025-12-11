Ulaş'ın Kazanpınar köyündeki cami inşaatında çalışmalar sürüyor

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Kazanpınar köyündeki cami inşaatında çalışmalar devam ediyor.

Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli, köyde yapımı devam eden cami inşaatında incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgilendirilen İçli, soğuk havaya rağmen çalışmaları sürdüren ustalara, cami inşaatına maddi destek veren hayırseverlere ve cami imam hatibi Muharrem Çakır'a teşekkür etti.

İçli, memleketi Kırıkkale'den camii inşaatı için kendisine emanet edilen bağışı da dernek başkanına teslim etti.