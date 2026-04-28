Kazakistan: Yapay Zeka 2035'e Kadar İşgücü Piyasasının Yüzde 44'ünü Dönüştürecek

ALMATI, 28 Nisan (Xinhua) -- Kazakistan'da yapay zekanın 2035 yılına kadar işgücü piyasasının yüzde 44'ünü dönüştürmesi ve yaklaşık 4 milyon kişiyi etkilemesi bekleniyor.

Kazakistan Parlamentosu'nun alt meclis başkan yardımcısı Dania Espaeva pazartesi günü Çalışma Bakanlığı verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, yaklaşık 362.000 kişiyi istihdam eden ve ülke toplam işgücünün yüzde 4'ünü oluşturan 46 mesleğe olan talebin azalmasının öngörüldüğünü, 49.000 çalışanın yer aldığı 14 mesleğin ise tamamen ortadan kalkmasının beklendiğini söyledi.

Espaeva, önümüzdeki yıllarda yapay zeka ile çeşitli ekonomik sektörlerin kesişim noktasında gelişen yeni uzmanlık alanlarına olan talebin önemli ölçüde artacağını kaydetti.

Stratejik ekonomik sektörlerde yapay zekanın hızla benimsenmesinin, dijitalleşmiş ve otomatikleşmiş bir ortamda çalışabilecek uzmanların yetiştirilmesi için yükseköğretim sisteminde reform gerektirdiğini vurgulayan Espaeva, yükseköğretime erişimin genişletilmesinin ve hükümetin güçlü yatırımlarının bu dönüşümü destekleyeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
