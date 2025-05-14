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Kazakistan Meclisi, Yapay Zeka Kullanımına Yönelik Yasa Tasarısını Kabul Etti

Kazakistan Meclisi, Yapay Zeka Kullanımına Yönelik Yasa Tasarısını Kabul Etti
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Kazakistan Meclisi, yapay zeka teknolojilerinin kullanımını düzenleyen yasa tasarısını onaylayarak, yapay zekanın toplum ve devlet güvenliğine etkilerini göz önünde bulundurmayı amaçlıyor. Taslağın, yapay zeka sistemlerini sınıflandırmayı ve insan müdahalesi olmadan karar veren sistemleri yasaklamayı öngördüğü belirtildi.

Kazakistan Meclisinde, yapay zeka teknolojilerinin kullanımına yönelik ortak çerçeve oluşturulmasını öngören yasa tasarısı kabul edildi.

Kazakistan Parlamentosunun alt kanadı Meclisin bugünkü genel oturumunda onaylanan "yapay zekaya ilişkin" yasa tasarısı 7 bölüm ve 27 maddeden oluşuyor.

Milletvekili Yekaterina Smışlyeva, oturumda yaptığı açıklamada, yapay zekanın yaygınlaşmasının büyük fırsatların yanı sıra ciddi riskleri de beraberinde getirdiğini kaydetti.

Smışlyeva, bu alanda ülkesinde yasal düzenlemenin olmaması ise yapay zeka kaynaklı riskleri artırdığına işaret ederek, "Bu kanun taslağı bu açığı gidermeyi amaçlıyor." diye konuştu.

Yasa tasarısının, vatandaşların güvenliği temel alınarak geliştirildiğine işaret eden Smışlyeva, özellikle yapay zeka teknolojilerinin kullanımında şeffaflığın sağlanmasına dikkat ettiklerini belirtti.

Kazakistan'da, yapay zeka alanında ilk kez hazırlanan bu yasa tasarısı çerçevesinde, yapay zekanın toplumun ve devletin güvenliği üzerindeki risk seviyelerine göre sınıflandırılması ve ülke sınırları içinde insan müdahalesi olmadan karar veren yapay zeka sistemlerinin oluşturulup uygulanmasının yasaklanması amaçlanıyor.

Bunun yanı sıra yapay zeka sistemlerini kontrollü ortamda geliştirmek amacıyla "Ulusal Yapay Zeka Platformu" oluşturulması, geliştiricilere kullanıcıları yapay zeka ile etkileşimde oldukları konusunda uyarmaları yükümlülüğü getirilmesi ve insan davranışını manipüle edebilecek yapay zekanın yasaklanması hedefleniyor.

Meclisin hazırladığı söz konusu yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için Parlamentonun üst kanadı Senatoda kabul edilmesi ve ardından Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması gerekiyor. ???????

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
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