Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, Vali Vekili Mustafa Güler'i ziyaret etti
Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, Vali Vekili Mustafa Güler'i ziyaret etti. Güler, Başkonsolos Amankul'a kent hakkında bilgi verdi. Güler ziyaretleri için Amankul'a teşekkür etti. Daha sonra Amankul, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Şahin, Amankul'a 'Namık Kemal: Hayatı-Düşünceleri-Eserleri' kitabını hediye etti. Ziyarette Başkonsolosluk Müsteşarı Yersanat Nabiyev ve NKÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Eren de yer aldı.
Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, Vali Vekili Mustafa Güler'i ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Güler, Başkonsolos Amankul'a kent hakkında bilgi verdi.
Güler ziyaretleri için Amankul'a teşekkür etti.
Daha sonra Amankul, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Şahin, Amankul'a "Namık Kemal: Hayatı-Düşünceleri-Eserleri" kitabını hediye etti.
Ziyarette Başkonsolosluk Müsteşarı Yersanat Nabiyev ve NKÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Eren de yer aldı.