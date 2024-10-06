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Kazakistan'ın Charyn Kanyonu: Doğanın Büyüleyici Güzelliği

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Kazakistan'ın Almatı şehrine yakın Charyn Kanyonu, doğal güzelliği ve çeşitli turistik aktiviteleri ile öne çıkıyor. Her yıl 50 binden fazla turistin ziyaret ettiği kanyon, kırmızıdan kahverengiye değişen renkleri ve benzersiz jeolojik yapısıyla dikkat çekiyor.

Kazakistan'da Almatı şehrinin yaklaşık 200 kilometre doğusunda bulunan "Charyn Kanyonu", doğal güzelliği ve büyüklüğüyle ziyaretçilerde hayranlık uyandırıyor.

Orta Asya'nın en ünlü turizm lokasyonlarından olan kanyon, Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı tarafından ülkenin en popüler beş turistik mekanı listesine eklendi.

Her yıl yaklaşık 50 binden fazla kişinin ziyaret ettiği kanyon, 1964 yılında koruma altına alındı ve 23 Şubat 2004'te kurulan Charyn Milli Parkı'nın bir parçası oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Grand Canyon National Park'taki kanyona benzetilen Charyn Kanyonu, Charyn Nehri'ni takip ediyor.

Renkleri kırmızıdan kahverengiye, sarıdan siyaha kadar değişen kanyon duvarları, yer yer 300 metreyi aşıyor. Aşınan kayalıkların bazıları fantastik figürlere benziyor, bu nedenle kanyonun bazı kısımlarına Kaleler Vadisi, Şeytan Vadisi ve Hayalet Vadisi de deniliyor.

Charyn Kanyonu'nun uzunluğu yaklaşık 154 kilometre ve en popüler kısmı "Kaleler Vadisi". Bunun yanı sıra kanyon "Temirlik Kanyonu", "Sarı Kanyon", "Kızıl Kanyon" ve "Bestamak Kanyonu" olmak üzere 5 bölümden oluşuyor.

Jeolojik yapısı "yoğunlaşma, rüzgar etkisi veya volkanik buharların birikmesiyle oluşan atmosferik köken" olarak tanımlanan kanyonun, 12 milyon yıl önce eski bir gölün çökmesiyle oluştuğu belirtiliyor.

Kanyonun tortul kayaçları, mevsimden mevsime, güneşin doğumundan batımına hiç durmadan değişen renkleri ve şekilleriyle ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunuyor.

Güzelliğinin yanı sıra ziyaretçilerine macera etkinlikleri de sunulan bölgede turistler, Charyn Nehri'nde yürüyüşe veya helikopter turuna çıkabiliyor, dağcılık ya da rafting yapabiliyor. Burada yürüyüş ve gece gezileri de düzenlenerek, konukların günün farklı saatlerinde kanyonun güzelliğinin keyfini çıkarmasına olanak sağlanıyor.

Charyn Kanyonu, zorlu koşullarına uyum sağlamış 62 tür memeli, 25 tür sürüngen ve 103 tür kuşa ev sahipliği yapıyor. Bölgede ayrıca 1500 çeşit bitki yetişiyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel

Kazakistan Almatı Turizm

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