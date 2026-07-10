Kazakistan Dışişleri Bakanı 13-14 Temmuz'da Çin'i Ziyaret Edecek
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev'in 13-14 Temmuz'da Çin'e çalışma ziyareti düzenleyeceğini duyurdu.
BEİJİNG, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev'in 13-14 Temmuz tarihlerinde Çin'e çalışma ziyaretinde bulunacağını söyledi.
Sözcü cuma günkü basın toplantısında, ziyaretin Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşeceğini söyledi.
Kaynak: Xinhua