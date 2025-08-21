Kazakistan'da Uçak Güvenliğine Tehdit Edenlere Ağır Ceza

Kazakistan'da uçaklara lazer tutanlar ve dron kullanarak uçak güvenliğini tehlikeye atanlar, 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Kazakistan Başsavcılığından yapılan açıklamada, ülkede lazer cihazları veya dron kullanarak bir uçağın kontrolüne müdahale eden kişilere yönelik cezaların artırıldığı belirtildi.

Açıklamada, ceza kanununda yapılan değişikliğe göre uçaklara lazer tutanlar ve dron kullanarak uçağın güvenliğini tehlikeye atanlara para cezası ve 10 yıla kadar hapis cezası verilebileceği kaydedildi.

Ülkede son birkaç yılda benzer vakaların 4 kat arttığına işaret edilen açıklamada, "Son 6 yılda uçak mürettebatını kör etmeye yönelik 98 vaka kaydedildi. Vakaların çoğu Almatı Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi." denildi.