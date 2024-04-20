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Kazakistan'da Türk Büyükelçiliği, Atatürk Parkı'nda Temizlik Yaptı

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Kazakistan'da ülke genelinde başlatılan çevre temizliği kampanyası kapsamında Türk Büyükelçiliği görevlileri, Astana'daki Atatürk Parkı'nda temizlik yaptı. Astana Valiliği tarafından düzenlenen kampanyaya başkentte faaliyet gösteren yabancı misyon temsilcilikleri de katılıyor.

Kazakistan'da ülke genelinde başlatılan çevre temizliği kampanyası kapsamında Türk Büyükelçiliği görevlileri, Astana'daki Atatürk Parkı'nda temizlik yaptı.

Temiz Kazakistan (Taza Kazakistan) kampanyası, bu yıl " Astana, temizlik ve düzenin örneği" sloganıyla yapılıyor.

Astana Valiliği tarafından düzenlenen kampanyaya başkentte faaliyet gösteren yabancı misyon temsilcilikleri de katılıyor.

Türkiye'nin Astana Büyükelçiliğinde görevli diplomatlar ile çalışanlar, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri de Astana'nın merkezinde yer alan Atatürk Parkı'nda çevre temizliği yaptı.

Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Temiz Kazakistan kampanyasına katkı sunmak amacıyla büyükelçilik olarak katıldıklarını söyledi.

Kapucu, bugün Atatürk ve Yunus Emre gibi isimlerin heykellerinin yer aldığı Atatürk Parkı'nda bölge sakinleri ile birlikte çevre temizliği yaptıklarını anlatan Kapucu, "Uzun süren bir kış dönemi sonrası bahar temizliği çok faydalı oldu. Bölge halkıyla güzel bir gün geçirdik. İkinci bir husus olarak da burası Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini taşıyan bir park. Bu vesileyle hem kurucumuzu da anmış olduk." ifadelerini kullandı.

Çevre kampanyası kapsamında Kazak ve Türk mutfaklarından ikramlar sunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Kazakistan Astana Çevre Kültür Diplomasi Dünya Güncel Haberler

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