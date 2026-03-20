Kazakistan'da bayram namazı kılındı

Kazakistan'da bayram namazı kılındı
Kazakistan'ın başkenti Astana'da ve diğer illerde Ramazan Bayramı namazları kılındı. Camilere sığmayan cemaat, avlular ve bahçelerde namaz eda etti. Cumhurbaşkanı Tokayev, bayram mesajında değerlerin ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da ve diğer illerde Ramazan Bayramı namazı kılındı.

Kazakistan'da camiler, sabahın erken saatlerinden itibaren namaz kılmak isteyen vatandaşlarla doldu.

Camilere sığmayan cemaat, cami avluları ve bahçelerinde bayram namazını eda etti.

Namaz sonrası vatandaşlara cami avlularında kurulan çadırlarda geleneksel yemekler ikram edildi.

Tokayev vatandaşları kutladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de yayımladığı mesajla vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Tokayev, mesajında vatandaşların Ramazan Bayramı'nı içtenlikle kutladığını ifade ederek bunun, Müslümanlar için manevi arınmayı ve aydınlanmayı, karşılıklı saygı ve dayanışmayı, tevazu ve ölçülülüğü, merhamet ve dürüstlüğü temsil eden özel ve kutsal bir bayram olduğunu belirtti.

Ramazanda Müslümanların otuz gün oruç tutmanın yanı sıra ruhsal güçlerini pekiştirdikleri, hayatın sevincini çevreleriyle paylaştıkları ve ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattıklarını aktaran Tokayev, "Bu ilkeler, İslam'ın gerçek özünü yansıtır ve toplumumuzun dayandığı yüksek ahlaki değerler ile insani ideallerin güçlenmesine hizmet eder." ifadesini kullandı.

Tokayev, bu yıl Ramazan Bayramı'nın Nevruz Bayramı ile aynı döneme denk gelmesinin de oldukça anlamlı olduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova
