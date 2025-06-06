Kazakistan'da Kurban Bayramı Coşkusu

Kazakistan'da Kurban Bayramı Coşkusu
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Kazakistan'da Kurban Bayramı namazı için camilere akın eden Müslümanlar, başkent Astana'da sabah namazında bir araya geldi. Başmüftü Naurızbay Taganulı da vatandaşlarla birlikte namaz kıldı ve bayramın önemini vurgulayan vaazlar verdi. Cumhurbaşkanı Tokayev, bayram dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Kazakistan'da camilere akın eden Müslümanlar, Kurban Bayramı namazı için saf tuttu.

Başkent Astana başta olmak üzere ülke genelindeki camiler Kurban Bayramı namazı kılmak için gelen vatandaşlarla doldu taştı.

Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı ve Başmüftü Naurızbay Taganulı da sabah saatlerinde Astana'daki camilerin birini ziyaret ederek vatandaşlarla namaz kıldı.

Taganulı, namazın ardından Kurban Bayramı'nın Müslümanlar için önemini anlatan vaaz verdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de Kurban Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı paylaştı.

Tokayev mesajında, tüm Müslüman aleminin, iyiliğin ve merhametin simgesi Kurban Bayramı'nı tebrik ederek "Bu mübarek bayramda, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek nesilden nesle aktarılan bir gelenektir. İslam, birbirimize saygı duymayı, yakınlarımıza şefkatli olmayı ve karşılıklı dayanışmayı öğretir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
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