Kazakistan'da Azerbaycan kültürü ve gastronomisinin tanıtıldığı etkinlik ilgi gördü

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Azerbaycan kültürü ve mutfağının tanıtıldığı etkinlik, yerli ve yabancı davetlilerden ilgi gördü.

Azerbaycan'ın Astana Büyükelçiliği ile Luxury Valley işbirliğinde düzenlenen programda, konuklar, Azerbaycan'ın kültürel mirasının yanı sıra gastronomi geleneğini yakından tanıma fırsatı buldu.

Azerbaycan'ın Astana Büyükelçisi Ağalar Atamoğlanov'un ev sahipliğinde bir Azerbaycan restoranında gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, diplomatik misyon temsilcileri, uluslararası kuruluşların yetkilileri, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmasında misafirlere yoğun ilgilerinden dolayı teşekkür eden Büyükelçi Atamoğlanov, bu tür kültürel ve gastronomi etkinliklerinin ülkeler arasındaki diyaloğun güçlendirilmesine katkı sağladığını ifade etti.

Programda, Azerbaycan mutfağının öne çıkan lezzetleri arasında yer alan dolma, şah pilavı, kebap, kekik çayı ve zeytin reçeli ikram edildi.

Etkinlikte, Kelbecer bölgesindeki termal kaynaklardan elde edilen ve doğal yapısıyla bilinen maden suyu da tanıtıldı.

Program, Azerbaycan'a özgü müzik ve dans gösterileriyle sona erdi.