Kazakistan'da Azerbaycan kültürü ve gastronomisinin tanıtıldığı etkinlik ilgi gördü

Kazakistan'da Azerbaycan kültürü ve gastronomisinin tanıtıldığı etkinlik ilgi gördü
Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Azerbaycan kültürü ve mutfağının tanıtıldığı etkinlik, yerli ve yabancı davetlilerden ilgi gördü.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Azerbaycan kültürü ve mutfağının tanıtıldığı etkinlik, yerli ve yabancı davetlilerden ilgi gördü.

Azerbaycan'ın Astana Büyükelçiliği ile Luxury Valley işbirliğinde düzenlenen programda, konuklar, Azerbaycan'ın kültürel mirasının yanı sıra gastronomi geleneğini yakından tanıma fırsatı buldu.

Azerbaycan'ın Astana Büyükelçisi Ağalar Atamoğlanov'un ev sahipliğinde bir Azerbaycan restoranında gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, diplomatik misyon temsilcileri, uluslararası kuruluşların yetkilileri, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmasında misafirlere yoğun ilgilerinden dolayı teşekkür eden Büyükelçi Atamoğlanov, bu tür kültürel ve gastronomi etkinliklerinin ülkeler arasındaki diyaloğun güçlendirilmesine katkı sağladığını ifade etti.

Programda, Azerbaycan mutfağının öne çıkan lezzetleri arasında yer alan dolma, şah pilavı, kebap, kekik çayı ve zeytin reçeli ikram edildi.

Etkinlikte, Kelbecer bölgesindeki termal kaynaklardan elde edilen ve doğal yapısıyla bilinen maden suyu da tanıtıldı.

Program, Azerbaycan'a özgü müzik ve dans gösterileriyle sona erdi.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova
İzmir'deki zincirleme kazada 1 polisimiz şehit! 2 ölü, 5 yaralı

11 aracın karıştığı kazada şehidimiz var! Çok sayıda ölü ve yaralı
Trump: Hürmüz'de abluka devam edecek

Trump, piyasaların en son duymak istediği açıklamayı yaptı
Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi

İstanbul'da infial yaratan görüntü
İYİ Parti'den CHP'ye geçen Arif Kocabıyık'ın tartışma yaratacak görüntüleri

Rozetini Özgür Özel takmıştı! Görüntüleri ortalığı karıştıracak
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Avrupa Birliği'ne: Daha neyi bekliyorsunuz?

Gittiği ülkede lafı açık açık söyledi: Daha neyi bekliyorsunuz?
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Herkes ekran başına! Büyük heyecan şifresiz kanalda

Herkes ekran başına! Büyük heyecan şifresiz kanalda
TMSF'nin el koyduğu yüzlerce araç böyle görüntülendi

Görüntü İstanbul'dan! Yüzlerce aracın tek bir ortak özelliği var