Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türk şirketlerine destek vermeye hazır olduklarını belirtti

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkelerinde çok sayıda Türk şirketinin başarıyla faaliyet gösterdiğini belirterek, "Türk ortaklarımıza her türlü desteği sağlamaya ve iş faaliyetleri için elverişli koşullar oluşturmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Tokayev, başkent Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Görüşmede Tokayev, Erdoğan'a sıcak karşılama dolayısıyla teşekkür ederek, kendisinin ve Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kapsamlı reformları başarıyla hayata geçirdiğini belirten Tokayev, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin uluslararası alandaki konumu her geçen yıl güçleniyor. Siz, dünyanın en etkili liderlerinden biri olarak tanınıyorsunuz. İlkeli ve kararlı siyasi çizginiz ile barışın ve adaletin korunmasına yönelik aralıksız çabalarınız küresel düzeyde takdir görüyor. Türk halkının saygınlığının gelecekte de artarak devam edeceğine inanıyorum. Kazakistan, Türkiye'yi her zaman desteklemekte ve kardeş Türk halkının elde ettiği tüm başarılardan içtenlikle memnuniyet duymaktadır."

Tokayev, Kazakistan ile Türkiye arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine özel önem verdiğini ifade etti.

İki ülkenin ortak tarih, dil ve benzer geleneklerle birbirine bağlı olduğunu anlatan Tokayev, Kazakistan ile Türkiye arasında herhangi bir çelişki veya anlaşmazlık bulunmadığını, iki ülkenin hem ikili ilişkilerde hem de uluslararası kuruluşlar bünyesinde birbirini sürekli desteklediğini vurguladı.

Tokayev, Türkiye'nin Kazakistan'ın en büyük 5 ticaret ortağı arasında yer aldığını, aynı zamanda Kazakistan ekonomisine önemli yatırımlar yapan en büyük 10 yatırımcı ülke arasında bulunduğunu belirterek, "Kazakistan'da çok sayıda büyük Türk şirketi başarıyla faaliyet gösteriyor. Türk ortaklarımıza her türlü desteği sağlamaya ve iş faaliyetleri için elverişli koşullar oluşturmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ebedi dostluk ve genişletilmiş stratejik ortaklık düzeyine ulaştığını vurgulayan Tokayev, ikili ortaklığın istikrarlı gelişiminin her iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet ettiğini belirtti.

Tokayev, Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) da katılmayı planladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA