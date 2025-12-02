Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı Davet Etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi ziyaret kapsamında ülkesine davet etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, başkent Astana'da temaslarda bulunan Filistin Devlet Başkanı Danışmanı ve Yüksek Mahkeme Hakimi Mahmud Habaş'ı kabul etti.

Tokayev, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da yapılan görüşmede, Kazakistan ile Filistin arasındaki ilişkilerin dostluk, karşılıklı destek ve saygı ruhuyla geliştiğini bildirdi.

Kazakistan'ın Filistin'in uluslararası toplumun tam üyesi olarak tanınmasını desteklediğini söyleyen Tokayev, bu bağlamda "iki halk için iki devlet" formülü temelinde Filistin Devleti'nin kurulması konusunda da kararlı olduklarını vurguladı.

Tokayev, ayrıca görüşmede, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı resmi ziyaret kapsamında Kazakistan'a davet ettiğini iletti.

Kazakistan ile Filistin arasındaki diplomatik ilişkiler 6 Nisan 1992'de kurulmuştu. 1993'te de Filistin'in Kazakistan'da Büyükelçiliği açılmış ve böylece Filistin, Arap dünyasında Kazakistan'ın bağımsızlığını resmen tanıyan ilk ülkelerden biri olarak kayıtlara geçmişti.