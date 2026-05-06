Kazakistan, silahlı kuvvetlerde iki yıl içinde kapsamlı reformlar hayata geçirecek

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinin savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla silahlı kuvvetler ve askeri yapılarda iki yıl içinde kapsamlı reformların hayata geçirileceğini açıkladı.

Tokayev, 7 Mayıs Vatan Savunucuları Günü ve 9 Mayıs Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da düzenlenen devlet ödülleri ve askeri rütbe takdim töreninde konuştu.

Her iki bayramın anlam ve içerik bakımından birbirine yakın olduğunu belirten Tokayev, "Biz sadece vatandaşlarımızın huzurunu koruyan savunucuları onurlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda savaş yıllarında vatan uğruna hayatını kaybeden kahramanlara derin saygımızı sunuyoruz." dedi.

Tokayev, Kazakların tarih boyunca topraklarını kararlılıkla savunduğunu vurgulayarak, "Onların vasiyetlerine sadık kalmak bizim kutsal görevimizdir." diye konuştu.

Kazakistan'ın tüm ülkelerle dostane ilişkilerini geliştirmeyi sürdüreceğini kaydeden Tokayev, "Ancak gerektiğinde yalnızca diplomasiyle değil, daha kararlı yöntemlerle de çıkarlarımızı savunmaya hazırız. Uluslararası hukukun ilke ve normlarına bağlı kalmak temel prensibimizdir. Bu ilkeler yeni anayasamızda açıkça yer almaktadır." ifadesini kullandı.

Tokayev, ülkenin mevcut küresel koşullarda her türlü tehdide karşı hazırlıklı olması gerektiğine dikkati çekerek, savunma kapasitesinin artırılmasının ve özellikle Silahlı Kuvvetlerin teknolojik modernizasyonunun öncelikli hedef olduğunu söyledi.

Bu kapsamda silahlı kuvvetler ve askeri yapılarda gerçekleştirilecek reformların stratejik önem taşıdığını belirten Tokayev, söz konusu dönüşümün iki yıl içinde tamamlanması gerektiğini kaydetti.