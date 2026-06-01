İnegöl'de alkollü sürücü kaza yapıp kaçtı, uyurken yakalandı

Bursa İnegöl'de otomobiliyle park halindeki araca çarpıp kaçan Sabri E., aracında uyurken polis tarafından yakalandı. 2.76 promil alkollü olan sürücüye 25 bin TL ceza kesildi ve ehliyetine 6 ay el konuldu.

Olay, saat 00.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, kaza ihbarı sonrası olay yerine sevk edildi. İncelemede; park halindeki araca 16 BZE 125 plakalı otomobili ile çarpan sürücünün olay yerinden aracıyla kaçtığı tespit edildi. Ekipler, kaçan sürücünün aracını Süleymaniye Mahallesi Şehit Er Akif Karşı Sokak'ta bulunan bir sitenin içerisinde park halinde buldu. Sürücü koltuğunda uyuyan Sabri E. (32), polis ekipleri tarafından uyandırılarak indirildi.

ÖNCE İNKAR SONRA İTİRAF

Aracı kullanmadığını iddia eden sürücü Sabri E., "Reis vallahi billahi ben sağ koltuktaydım. Kimin sürdüğünü söyleyemem" dedikten bir süre sonra aracı kullandığını itiraf etti. Ekipler daha sonra sürücüye alkol testi uygulamak istedi. Ancak sürücü, alkolmetreyi doğru şekilde üflemekte zorlandı. Sürücü, defalarca denedi ancak başarılı olamadı. Dakikalar süren uğraşların ardından yapılan ölçümde, Sabri E.'nin 2.76 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Sabri E., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
