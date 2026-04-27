Mardin'de Yol Temizleme Aracına Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
MARDİN'in Derik ilçesinde otomobiliyle belediyeye ait yol temizleme aracına çarpan İbrahim Kaya (19), tedavi gördüğü hastanede 495 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 18 Aralık 2024'te akşam saatlerinde Derik ilçesi Kale Mahallesi Amed Caddesi'nde meydana geldi. Derik Belediyesi'ne ait yol temizleme aracına, İbrahim Kaya yönetimindeki 09 AT 549 plakalı otomobil çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki Kaya, ağır yaralandı. İbrahim Kaya sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da kent merkezindeki özel bir hastaneye sevk edildi.

Tedavisi süren İbrahim Kaya, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. İbrahim Kaya'nın cenazesi, hastane morgundan teslim alınarak Söğütüzü Mahallesi aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
