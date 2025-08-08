Polatlı'da Motosiklet Kazasında 17 Yaşındaki Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan lise öğrencisi Hilalnur Tüzün (17), 2 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, önceki gün Şehitlik Mahallesi Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç ile Hilalnur Tüzün ve arkadaşının bulunduğu motosiklet kavşakta çarpıştı. Motosiklette bulunan 2 kişi çarpışmanın etkisiyle yola savrulurken, hafif ticari araç sürücüsü kaza yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Tüzün ve arkadaşı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tüzün, bugün hastanede hayatını kaybetti. Kazadan sonra polis tarafından yakalanan hafif ticari araç sürücüsünün emniyette işlemleri sürüyor.