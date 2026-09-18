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Kazada şehit olan polis memurunun cenazesi Giresun'a gönderildi

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Kazada şehit olan polis memurunun cenazesi Giresun'a gönderildi
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KIRIKKALE'de 1 kişinin öldüğü kaza yerinde çalışma yaparken, başka bir otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya'nın cenazesi (38), düzenlenen töreninin ardından Giresun'a gönderildi.

KIRIKKALE'de 1 kişinin öldüğü kaza yerinde çalışma yaparken, başka bir otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya'nın cenazesi (38), düzenlenen töreninin ardından Giresun'a gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi'nde görevli polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya, dün Bahşılı ilçesi Atadönmez Mahallesi'nde meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin, kaza yerinde çalışma yaptığı sırada, başka bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Sarıyalçınkaya, doktorların tüm çabasına rağmen şehit oldu.

Evli ve 2 çocuk babası Batuhan Sarıyalçınkaya için Kırıkkale Nur Camisi'nde tören düzenlendi. Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ali Baştürk, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, polisler ve vatandaşlar katıldı. Eşi Pembe Sarıyalçınkaya ve büyük oğlu, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna ve fotoğrafına sarılıp öperek, gözyaşı döktü. Şehidin küçük oğlunun ise cenazeye getirilmediği belirtildi.

Anne ve babası hayatta olmayan şehidin cenazesi, cuma vakti kılınan cenaze namazı sonrası, son yolculuğuna uğurlanmak üzere eşinin memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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