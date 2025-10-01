Aksaray'da şehit olan jandarma için Kırıkkale'de cenaze töreni düzenlendi

AKSARAY'da jandarma ekiplerine ait minibüsüne arkadan başka bir minibüsün çarptığı kazada şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Arif Özdemir'in (42) cenazesi, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Kümbet köyü yakınında, Ankara-Niğde Otoyolu'nda görevli jandarma ekibinin minibüsüne arkadan gelen başka bir minibüsün çarpması sonucu 2 jandarma personeli şehit oldu, 1 sivil hayatını kaybetti ve 3 kişi yaralandı. Kazada şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Arif Özdemir'in cenazesi, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'ndaki törenin ardından memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Şehit için Nur Camisi'nde düzenlenen törene; şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Münir Güzel, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ayakta duramayan şehidin annesi Emine Özdemir, sedye üzerinde oğlunun fotoğrafına sarıldı. Şehidin babası Erol Özdemir ile 3 kardeşi de büyük üzüntü yaşadı. Şehidin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Eldelek köyünde toprağa verildi.