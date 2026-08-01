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Kazada otomobil ile minibüs arasında sıkışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Kazada otomobil ile minibüs arasında sıkışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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BURSA’da otomobil çarpıp, sürükleyerek park halindeki kapalı kasa minibüs ile arasında sıkıştırdığı motosikletin sürücüsüsü Çağrı Kılıçaslan, ağır yaralandı.

BURSA'da otomobil çarpıp, sürükleyerek park halindeki kapalı kasa minibüs ile arasında sıkıştırdığı motosikletin sürücüsüsü Çağrı Kılıçaslan, ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Uzun Cadde'de meydana geldi. Merkez istikametine seyir halinde olan Çağrı A.'nın kullandığı 16 APF 19 plakalı otomobil, Kırkpınar Caddesi'nden yola çıkan Çağrı Kılıçaslan'ın yönetimindeki 16 BFG 612 motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikleti sürükleyen otomobil, kaldırımda park halindeki minibüse çarparak durdu. Otomobil ile minibüs arasında sıkışan motosikletin sürücüsü, yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan motosiklet sürücüsü Kılıçaslan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Çağrı A.'yı gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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