Kazada ölen üniversiteli Mısra Buse, son yolculuğuna uğurlandı (2) - Haberler

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Kazada ölen üniversiteli Mısra Buse, son yolculuğuna uğurlandı (2)

Demirören Haber Ajansı - Feyzi Davulcu - Güncel
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Kazada ölen üniversiteli Mısra Buse, son yolculuğuna uğurlandı (2)

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTIUşak'ta yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencileri Sude Ürer'le (23) ve Mısra Buse Uğurlu'ya (25) çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Hüseyin Kaya'nın (28) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Uşak'ta yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencileri Sude Ürer'le (23) ve Mısra Buse Uğurlu'ya (25) çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Hüseyin Kaya'nın (28) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Bel ve bacaklarında kırıklar bulunan Kaya'nın durumunun ağır olduğu, ameliyata alınacağı öğrenildi. Kaya'nın 1.44 promil alkollü olduğu belirlendi.

Feyzi DAVULCU / UŞAK, -


Demirören Haber Ajansı / Feyzi Davulcu - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üniversite Otomobil Uşak Güncel Haberler

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