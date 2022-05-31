Kazada ölen üniversiteli Mısra Buse, son yolculuğuna uğurlandı (2) - Haberler

Kazada ölen üniversiteli Mısra Buse, son yolculuğuna uğurlandı (2)
Demirören Haber Ajansı - Feyzi Davulcu - Güncel
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OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTIUşak'ta yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencileri Sude Ürer'le (23) ve Mısra Buse Uğurlu'ya (25) çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Hüseyin Kaya'nın (28) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Uşak'ta yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencileri Sude Ürer'le (23) ve Mısra Buse Uğurlu'ya (25) çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Hüseyin Kaya'nın (28) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Bel ve bacaklarında kırıklar bulunan Kaya'nın durumunun ağır olduğu, ameliyata alınacağı öğrenildi. Kaya'nın 1.44 promil alkollü olduğu belirlendi.
Feyzi DAVULCU / UŞAK, -
Demirören Haber Ajansı / Feyzi Davulcu - Güncel