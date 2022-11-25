Kazada ölen kardeşinin elini bırakmadı Adana'da aracın çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti

ADANA - Adana'da bir kişi trafik kazasında ölen kardeşinin elini biran olsun bırakmadı. Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre H.Ö. yönetimindeki 01 YT 324 plakalı otomobil, D-400 karayolunda seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Buldu'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Buldu olay yerinde hayatını kaybetti.Olay yerine gelen Buldu'nun kardeşi, ölen ağabeyinin cesedi başında gözyaşı döküp elini biran olsun bırakmadı.Sürücü, polis merkezine giderek teslim oldu. Buldu'nun cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, Buldu'nun yolun karşısına geçmeye çalışırken 15 metre ilerideki üst geçidi kullanmadığı ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel