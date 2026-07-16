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Konya'da Kaldırıma Çıkan Taksinin Çarptığı Anne ve Kızı Toprağa Verildi

Konya'da Kaldırıma Çıkan Taksinin Çarptığı Anne ve Kızı Toprağa Verildi
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Konya'da kaldırımda yürürken bir taksinin çarpması sonucu hayatını kaybeden Dilek Öz (53) ve kızı Ecrin Öz (13), toprağa verildi. Dilek Öz'ün kızının okulunda yardımcı personel olduğu, Ecrin'in ise 3 gün sonra doğum günü olduğu ve LGS'ye hazırlandığı belirtildi. Yaralı sürücü Hasan K.'nin taburcu sonrası gözaltına alınması bekleniyor.

KONYA'da, kaldırımda yürürken taksinin çarptığı Dilek Öz (53) ve kızı Ercin Öz (13), toprağa verildi. Dilek Öz'ün kızının eğitim gördüğü ortaokulda yardımcı personel olarak görev yaptığı belirtildi. Ecrin'in ise 3 gün sonra doğum günü olduğu bildirildi.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi'nde meydana geldi. Hasan K. (30) idaresindeki 42 TT 154 plakalı taksi, kaldırımdaki Dilek ile kızı Ecrin Öz'e ve park halindeki otomobile çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, Dilek ve Ecrin Öz'ün olay yerinde yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Yaralanan sürücü Hasan K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

3 GÜN SONRA YENİ YAŞINA GİRECEKTİ

Dilek Öz ve kızı Ecrin'in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Anne ile kızı, Yağbasan Mezarlığı'nda öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Dilek Öz'ün, kızı Ecrin'in eğitim gördüğü Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda yardımcı personel olarak görev yaptığı belirtildi. 3 gün sonra doğum günü olduğu öğrenilen Ecrin'in ise gelecek yıl gireceği LGS'ye hazırlanmak için okulundaki Destekleme ve Yetiştirme Kursu'na (DYK) katıldığı bildirildi.

Öte yandan, yaralı sürücü Hasan K.'nin, taburcu olduktan sonra gözaltına alınacağı ve hakkında adli işlem başlatılacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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