Haberler

Trafik kazasında hayatını kaybeden genel cerrah, toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden genel cerrah, toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir TIR'ın otomobile çarpması sonucu hayatını kaybeden genel cerrahi uzmanı Dr. Abdulkadir Akharman, memleketi Mersin'de defnedildi. Cenazeye ailesi ve yakınları katıldı, gözyaşları sel oldu.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde TIR'ın otomobile çarptığı kazada hayatını kaybeden genel cerrahi uzmanı Dr. Abdulkadir Akharman (30), memleketi Mersin'de toprağa verildi.

Kaza, 19 Aralık'ta Mardin-Diyarbakır kara yolu, Mazıdağı üç yolunda meydana geldi. Şoförünün ismi öğrenilemeyen 80 ACJ 046 plakalı TIR, kavşaktan dönen 33 ARL 331 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü olan ve Derik Devlet Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Dr. Abdulkadir Akharman, ağır yaralandı. Ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akharman, yaşam savaşını kaybetti. Akharman'ın cenazesi, memleketi Mersin'in Akdeniz ilçesi kırsal Iğdır Mahallesi'ne getirildi. Bekar olduğu belirtilen Abdulkadir Akharman, Iğdır Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye katılan ailesi ve yakınları, gözyaşı döktü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 357 gözaltı

Türkiye genelinde eş zamanlı baskınlar! Yüzlerce gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi

Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi
Sergen Yalçın'ın 'Güle güle' dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var

"Güle güle" dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor
Vicdansız dayı diri diri toprağa gömdüğü yeğenini arama çalışmalarına katılmış

Diri diri toprağa gömdüğü yeğenini arama çalışmalarına katılmış