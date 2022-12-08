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Kazada 1 kişinin ölümüne neden olan belediye başkanı tutuklandı

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Kazada 1 kişinin ölümüne neden olan belediye başkanı tutuklandı

AKSARAY'da, kullandığı otomobille Şammaz Çağlayan'ın (50) otomobiline çarparak ölümüne neden olan ve kendisi de yaralanan Adıyaman'ın Kahta ilçesi Akıncılar Belde Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya (72) tutuklandı.

AKSARAY'da, kullandığı otomobille Şammaz Çağlayan'ın (50) otomobiline çarparak ölümüne neden olan ve kendisi de yaralanan Adıyaman'ın Kahta ilçesi Akıncılar Belde Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya (72) tutuklandı.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında, Aksaray-Adana kara yolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Adana'ya gitmek için yola çıkan Akıncılar Belde Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya'nın kullandığı 06 FC 9643 plakalı otomobil, önündeki Şammaz Çağlayan yönetimindeki 60 TG 261 plakalı otomobile çarptı. Çağlayan'ın otomobili, yaklaşık 150 metre sürüklenip devrildi. Kazada sürücü Şammaz Çağlayan öldü, yanındaki Şaban Çağlayan (38) ve Kasım Çağlayan (68) ile diğer otomobilin sürücüsü İsmet Çetinkaya ise yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralı 3 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu olan belediye başkanı İsmet Çetinkaya, kazada 1 kişinin ölümüne neden olduğu için gözaltına alındı ve sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şammaz Çağlayan, bugün öğle namazı sonrası Akçakent köyünde toprağa verildi. Şaban Çağlayan ile Kasım Çağlayan'ın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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