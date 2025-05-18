Kazablanka'da Filistin İçin Büyük Gösteri

Fas'ın batısındaki Kazablanka kentinde binlerce kişi, Gazze Şeridi'nde devam eden soykırımın sona ermesi talebiyle yürüyüş düzenledi.

"Fas Filistin'i Destekleme Cephesi" tarafından yapılan çağrıya karşılık veren binlerce kişi, şehrin ana caddelerinde yürüyüşe geçti.

Arap ve İslam ülkelerinin İsrail'in saldırılarına sessiz kalmasına tepki gösteren göstericiler, Gazze'de işlenen soykırımın sona ermesini talep etti.

Filistin bayrakları ve Hamas liderlerinin fotoğraflarını taşıyan göstericiler, Gazze'de yaşanan açlığa işaret etmek amacıyla boş tencerelere vurdu.

Göstericiler, "Fas ve Filistin tek halktır", "Onurlu Gazze'ye selam olsun" ve "Sinvar bir vasiyette bulundu, Filistin meselesinden taviz yok" şeklinde sloganlar attı.

Başkent Rabat başta olmak üzere Fas'ın pek çok kentinde Filistin halkıyla dayanışma amacıyla uzun zamandır gösteriler düzenleniyor.