Kazablanka'da Filistin İçin Büyük Gösteri

Kazablanka'da Filistin İçin Büyük Gösteri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fas'ın Kazablanka kentinde binlerce kişi, Gazze Şeridi'nde devam eden soykırımın sona ermesi talebiyle yürüyüş düzenledi. Göstericiler, İsrail'in saldırılarına karşı sessizliklerine tepki göstererek, Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurguladılar.

Fas'ın batısındaki Kazablanka kentinde binlerce kişi, Gazze Şeridi'nde devam eden soykırımın sona ermesi talebiyle yürüyüş düzenledi.

"Fas Filistin'i Destekleme Cephesi" tarafından yapılan çağrıya karşılık veren binlerce kişi, şehrin ana caddelerinde yürüyüşe geçti.

Arap ve İslam ülkelerinin İsrail'in saldırılarına sessiz kalmasına tepki gösteren göstericiler, Gazze'de işlenen soykırımın sona ermesini talep etti.

Filistin bayrakları ve Hamas liderlerinin fotoğraflarını taşıyan göstericiler, Gazze'de yaşanan açlığa işaret etmek amacıyla boş tencerelere vurdu.

Göstericiler, "Fas ve Filistin tek halktır", "Onurlu Gazze'ye selam olsun" ve "Sinvar bir vasiyette bulundu, Filistin meselesinden taviz yok" şeklinde sloganlar attı.

Başkent Rabat başta olmak üzere Fas'ın pek çok kentinde Filistin halkıyla dayanışma amacıyla uzun zamandır gösteriler düzenleniyor.

Kaynak: AA / Khalid Mejdoub - Güncel
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray
Geceye damga vuran an! Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya olay gönderme

Geceye damga vuran görüntü
Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı

Şampiyonluk maçında penaltının başına geçti
Mauro Icardi'den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia

Icardi'den 5. yıldız sonrası çok konuşulacak ilk açıklama
Ünlü zincir markette bozuk ürün skandalı! 3 şube kapatıldı

Ünlü market zincirinde skandal! 3 şubenin kapısına mühür vuruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git

Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki Aziz Yıldırım kanadından
İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet, gözyaşları içinde Erdoğan'dan yardım istedi: Lütfen bana destek olun

İsrail asıllı Türk şarkıcı, ağlayarak Erdoğan'dan yardım istedi
25. Şampiyonluğun ardından Fatih Terim'den 5. yıldız mesajı

Maç biter bitmez Fatih Terim'den 5. yıldız mesajı
Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular

Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor

Skandal sözleri için harekete geçildi! İşte istenen ceza
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi

Özel'i karşısında gören kadın telefona sarıldı: Ne haber iyi misin?
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler

Köy meydanında karı-kocaya kanlı infaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.