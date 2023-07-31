Kaza yerinde önlem almak isterken kamyonetin çarptığı astsubay şehit oldu

Afyonkarahisar'da kaza yerinde önlem alırken alkollü sürücü M.G.'nin kamyonetiyle çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı'nın (33) cenazesi, Konya Havalimanı'na getirildi. Burada şehit Tatlı için uğurlama töreni düzenlendi. Törene Konya protokolü ile şehit Tatlı'nın polis memuru eşi Gamze Tatlı ve ailesi katıldı. 10 aylık İkra adında bebekleri olan Gamze Tatlı, eşinin cenazesinin bulunduğu Türk bayrağına sarılı tabutu görünce, yanındakilere gözyaşları içinde, En sevdiği gibi Türk bayrağıyla geliyor. Kurban olurum sana. Bir kerecik görseydim. Hemen götürmeseydiniz dedi. Törenin ardından şehit Tatlı'nın cenazesi, askeri uçakla memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.