Kaza yapan sürücü, 'Ehliyetimi kaybedemem' diyerek kaçtı - Haberler

Kaza yapan sürücü, 'Ehliyetimi kaybedemem' diyerek kaçtı İZMİT'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil itfaiye aracına çarptı. İZMİT'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil itfaiye aracına çarptı. Kazanın ardından iddiaya göre "Ehliyetimi kaybedemem' diyerek olay yerinden kaçan sürücü Muhammet K.'nın yakalanması için polis çalışma başlattı. Kaza saat 21.30 sıralarında Orhan Mahallesi Sadettin Yalım Caddesi üzerinde meydana geldi. Muhammet K. yönetimindeki 41 NH 882 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu itfaiye aracı ile çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu sırada kaza yapan otomobilin sürücüsü Muhammet K., iddiaya göre 'Ehliyetimi kaybedemem' diyerek olay yerinden kaçtı. Polis, Muhammet K.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Güncel İtfaiye Güncel Haberler

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