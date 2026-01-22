Haberler

Sakarya'daki trafik kazasında ölen kişinin cenazesi defnedildi

Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden 27 yaşındaki Burak Gökhan, Kaynarca Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenaze törenine ailesinin yanı sıra yerel yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 4 aracın karıştığı kazada hayatını kaybeden Burak Gökhan'ın cenazesi, Kaynarca ilçesinde toprağa verildi.

Otoyolun Ankara istikameti Sapanca kesiminde dün 4 aracın karıştığı, 27 kişinin yaralandığı kazada yaşamını yitiren Gökhan'ın (27) cenazesi, yakınlarınca hastane morgundan alınarak Kaynarca Merkez Camisi'ne getirildi.

Gökhan'ın ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

Gökhan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından mahalle kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Gökhan'ın ailesi ile yakınlarının yanı sıra Kaynarca Belediye Başkanı Kadir Yazgan ve yardımcısı Bertu Yıldız, meclis üyeleri, kazaya karışan otobüs firmasının yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, Gökhan'ın geçen yıl ağustos ayında evlendiği öğrenildi.

