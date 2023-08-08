Kaza Anı Kamerada

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kum yüklü kamyon ile mermer blok yüklü TIR'ın çarpışması sonucu şoförler ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler ise hemen yardıma koştu.

KAZA ANI KAMERADA

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kum yüklü kamyon ile mermer blok yüklü TIR'ın çarpıştığı, araçlarında sıkışan şoförler Turgut Akpınar (63) ile Hakan Özcan'ın (33) ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde kum yüklü kamyonun, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şerit değiştirdiği ve karşı istikametten gelen TIR ile çarpıştığı görüldü. Çarpışmanın şiddetiyle havaya toz bulutu yükselirken, TIR'ın dorsesinde bulunan mermer bloklar ise yola düştü.Kazayı gören diğer sürücülerin, araçlarını durdurarak, yaralılara yardıma koştuğu anlar da görüntülerde yer aldı.

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),