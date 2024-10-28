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Kaz Dağlarında Kestane Sezonu Coşkusu

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Kaz Dağları'ndaki doğal kestane ormanlarında sezon başladı. Kestane toplamak için çevre ilçelerden gelen vatandaşlar, ağaçların altına akın etti. Piknik atmosferiyle dolan bölge, güzellikleriyle dikkat çekiyor.

Kaz Dağlarında kestane sezonu başladı

Kazdağlarının kuzeyindeki doğal kestane ormanları güzel havayla doldu taştı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan Serhat köyü üstündeki doğal kestane ormanlarında kestane sezonu başladı. Bölge kestane toplamak isteyen vatandaşların akınına uğradı.

Kazdağlarının kuzeyinde bulunan Mekere bölgesindeki doğal kestane ormanları kestane sezonunun başlamasıyla birlikte çevre ilçeler ve Bayramiç'teki vatandaşların akınına uğradı.

Kestaneyi toplamak için yöreye akın eden vatandaşlar kestane ağaçlarından düşen kestane kozalaklarını ve kestaneleri toplamak için adeta yarışa girdi. Birçok vatandaşın öğleden sonra sıcağın artmasıyla yol kenarındaki boş alanlar piknik yapan vatandaşlarla doldu taştı.

Bayramiç ilçesi Palamutoba köyünden gelen Cahit Kurt (57), "Kestanemiz bu bölgede boldur. Yiyeceğimiz kadar kestanemizi topladık. Kazdağına kestane toplamaya geldik. Yeteri kadar topladıktan, kestanemizi afiyetle yedik. Herkesi buraya bekliyoruz." dedi.

Kaz Dağlarında Kestane Sezonu Coşkusu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH DALDAL - Güncel

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