Kayserispor, Rizespor'u 2 Golle Geçti

(KAYSERİ) - Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Zecorner Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Kayseri ekibine galibiyeti getiren golleri Fedor Chalov ve Laszlo Benes kaydetti.

Ev sahibi ekipte 79. dakikada Fedor Chalov sahneye çıkarak takımını öne geçirdi. 88. dakikada Laszlo Benes'in kaydettiği golle Kayserispor farkı 2'ye çıkardı.

Mücadelede başka gol olmayınca Kayserispor, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Zecorner Kayserispor puanını 26'ya yükseltti. Çaykur Rizespor ise 37 puanda kaldı.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak.

