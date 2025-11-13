Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nde İlk Danışanlar Taburcu Oldu

Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nde bağımlılıkla mücadele eden ilk danışanların tedavileri tamamlandı.

Bağımlılıkla mücadelede önemli görev üstlenen merkezdeki 3 danışan, tedavi süreçlerinin tamamlanmasıyla taburcu edildi.

Taburcu edilen danışanlar için düzenlenen programa Vali Gökmen Çiçek de katıldı.

Kayseri Yeşilay Şube Başkanı Mehmet Çiftçi, iyileşme sürecinin toplumsal destekle taçlandırılmasının önemli olduğunu belirtti.

Her danışanın kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bu başarı, danışanlarımızın azmi kadar, devletimizin ve toplumumuzun onlara olan inancının da bir göstergesidir. Başta Kayseri Valiliği olmak üzere tüm paydaşlarımızın koordinesinde, danışanlarımızın yeni hayatlarına sağlam adımlarla başlamaları için gerekli tüm adımlar atılmıştır. Tedavi süreçleri tamamlanan kıymetli danışanlarımızın istihdam süreçleri derhal başlatılmış ve onlara sadece bir iş değil, topluma ait olma duygusunu ve özgüvenlerini geri kazandıracakları bir kapı açılmıştır."