Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nde İlk Danışanlar Taburcu Oldu

Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nde bağımlılıkla mücadele eden ilk 3 danışanın tedavi süreçleri tamamlanarak taburcu edildi. Vali Gökmen Çiçek'in katılımıyla gerçekleşen programa, Kayseri Yeşilay Şube Başkanı Mehmet Çiftçi de açıklamalarda bulundu.

Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nde bağımlılıkla mücadele eden ilk danışanların tedavileri tamamlandı.

Bağımlılıkla mücadelede önemli görev üstlenen merkezdeki 3 danışan, tedavi süreçlerinin tamamlanmasıyla taburcu edildi.

Taburcu edilen danışanlar için düzenlenen programa Vali Gökmen Çiçek de katıldı.

Kayseri Yeşilay Şube Başkanı Mehmet Çiftçi, iyileşme sürecinin toplumsal destekle taçlandırılmasının önemli olduğunu belirtti.

Her danışanın kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bu başarı, danışanlarımızın azmi kadar, devletimizin ve toplumumuzun onlara olan inancının da bir göstergesidir. Başta Kayseri Valiliği olmak üzere tüm paydaşlarımızın koordinesinde, danışanlarımızın yeni hayatlarına sağlam adımlarla başlamaları için gerekli tüm adımlar atılmıştır. Tedavi süreçleri tamamlanan kıymetli danışanlarımızın istihdam süreçleri derhal başlatılmış ve onlara sadece bir iş değil, topluma ait olma duygusunu ve özgüvenlerini geri kazandıracakları bir kapı açılmıştır."

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
