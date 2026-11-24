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ESKİŞEHİR'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterde şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan'ın (41) şehadet haberi, Kayseri'deki ailesine ulaştı.

Eskişehir'den eğitim amacıyla havalanan AS-532 tipi askeri helikopter, saat 19.30 sıralarında Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi mevkisinde kaza kırıma uğradı. Helikopterde bulunan 5 asker şehit oldu. Şehit olan askerlerden Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan'ın şehadet haberi, Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Defne Sokak'taki bulunan ailesine ulaştırıldı. Haberin ulaşmasının ardından şehit Erarslan'ın Kayseri'deki baba evine Türk bayrağı asıldı.

Tuğba Erarslan ile evli olan Şehit Nurullah Erarslan'ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı