Kayseri’ye şehit ateşi düştü

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MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Uçak Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in (28) şehadet haberi Kayseri'deki ailesine ulaştı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı'na ait S-70 tipi helikopter kaza kırıma uğradı. Helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu. Şehit olan askerlerden Uçak Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in şehadet haberi, Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi 3541'inci Sokak'taki bulunan ailesine ulaştırıldı. Haberin ulaşmasının ardından şehit Önder'in Kayseri'deki baba evine Türk bayrağı asıldı. Öznur Önder ile evli olan Serkan Önder'in 9 aylık Gökçe isimli bir kız çocuğu babası olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı