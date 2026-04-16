Kocasinan ilçesine 12 derslik ortaokul inşa edilecek

Kocasinan ilçesinde, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Afife-H. Mehmet Tanç İlkokulu'nun yanına 12 derslikli yeni bir ortaokul inşa edileceği açıklandı. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, eğitime yapılan yatırımların önemine vurgu yaptı.

Kayseri merkez Kocasinan ilçesine 12 derslik ortaokul yapılacak.

Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yapımı devam eden Afife-H. Mehmet Tanç İlkokulu'nun yanına 12 derslikli ortaokul inşa edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçede eğitime büyük yatırımlar yapıldığını belirtti.

Hayata geçirdikleri yatırımlarının üzerine sürekli yenilerini eklediklerini ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Yıldırım Beyazıt Mahallesi kentsel dönüşüm çalışmalarımızla değişirken, yaptığımız hizmetlerle de daha prestijli hale geliyor. Bu kapsamda burada yapımı devam eden Afife-H. Mehmet Tanç İlkokulu'muzun hemen yanına 12 derslikli Fatma Tanç Demircioğlu ve Rıfat Demircioğlu adında bir ortaokul daha yapacağız. 1856 metrekare inşaat alanına yapılacak olan okul, zemin ve bir kattan oluşacak.Okul içerisinde kantin, rehberlik servisi, çok amaçlı salon, okul aile birliği, idari odalar, zümre odaları, laboratuvar ve servis mekanları yer alacak. İhale işlemelerinden sonra okulumuzun temelini atacağız. Bu yeni okullarımız ile bölgede büyük bir ihtiyacı karşılamış olacağız. Kısa zamanda tamamlanması planlanan okullarımızı inşallah kısa zamanda hizmete açacağız. Çocuklarımızın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım

Okulu kana bulayan saldırganın babasından dehşete düşüren sözler

Okuldaki saldırı dehşetinde hayatını kaybeden Yusuf Tarık Gül son yolculuğuna uğurlandı

Okul saldırısında hayatını kaybeden Yusuf son yolculuğuna uğurlandı
Arda Güler’e karşı çaresiz kaldı! Neuer’den ilk yorum

Arda Güler’e karşı çaresiz kaldı! Neuer’den ilk yorum
19 yıllık öğretmen okul saldırıları sonrası isyan etti: Daha fazla yetki istiyoruz

19 yıllık öğretmen saldırılar sonrası isyan etti! Tek bir talebi var
Alanya'da otelde fenalaşan turist kaldırıldığı hastanede öldü

Ailesiyle Alanya'ya gelen genç turist hayatını kaybetti
Okuldaki saldırı dehşetinde hayatını kaybeden Yusuf Tarık Gül son yolculuğuna uğurlandı

Okul saldırısında hayatını kaybeden Yusuf son yolculuğuna uğurlandı
Kahramanmaraş okul saldırganı 5 silahı nereden buldu? Başsavcılık merak edilen soruya yanıt verdi

5 silahı nereden buldu? Başsavcılık merak edilen soruya yanıt verdi
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Yeniden yargılanan Nevzat Bahtiyar'ın cezası artırıldı