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Kayseri Yahyalı'da ceviz toplarken ağaçtan düşen 56 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen 56 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, 3 çocuk babası olan kişinin cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Ulupınar Mahallesi'nde yaşayan Ali Güngör (56), evinin önündeki ağaçtan ceviz topladığı sırada dengesini kaybederek taşlık alana düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan 3 çocuk babası Güngör, kaldırıldığı Yahyalı Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Güngör'ün cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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