Kayseri ve Sivas için sağanak uyarısı

Kayseri'nin güneyi ve doğusu ile Sivas için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kayseri'nin güneyi ve doğusu ile Sivas'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sağanak nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.