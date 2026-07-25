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Kayseri ve Edirne'de yeni idare mahkemeleri kuruldu

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Adalet Bakanlığınca, Kayseri'de 3 ve 4'üncü, Edirne'de 2 ve 3'üncü idare mahkemeleri kuruldu.

Adalet Bakanlığınca, Kayseri'de 3 ve 4'üncü, Edirne'de 2 ve 3'üncü idare mahkemeleri kuruldu.

Bakanlığın, İdare Mahkemelerinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kayseri'de 3 ve 4'üncü idare mahkemelerinin kurulması ve yargı çevrelerinin "Kayseri'nin mülki sınırları" olarak belirlenmesi, Edirne'de 2 ve 3'üncü idare mahkemelerinin kurulması ve yargı çevrelerinin "Edirne'nin mülki sınırları" olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA
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