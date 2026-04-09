Türk Polisi 181. Yılını Kutladı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çiçek, mesajında, köklü geçmişiyle gurur duyulan Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladığını ifade etti.

Polislerin, hukukun üstünlüğünü esas alarak, insan haklarına saygılı, fedakar ve kararlı duruşlarıyla her zaman takdir topladığını belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Kurulduğu günden bu yana milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak, kamu düzenini korumak ve devletimizin bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek adına büyük bir özveriyle görev yapan, gece gündüz demeden görevlerini yerine getiren, gerektiğinde canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen kahraman polislerimiz, toplumumuzun huzurunun en büyük teminatıdır. Suç ve suçlularla mücadelede gösterdikleri azim, modern gelişmelere uyum sağlayan yapıları ve yüksek görev bilinciyle Türk Polis Teşkilatı, milletimizin gurur kaynağı olmaya devam etmektedir. Bu anlamlı hafta vesilesiyle görevleri başında şehit düşen polislerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Görevi başındaki tüm emniyet mensuplarımıza sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyor, Polis Haftası'nı ve 181. kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyorum."

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
