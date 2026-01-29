Kayseri Valisi Çiçek, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Ayhan'ı ağırladı
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan ile bir araya gelerek kentteki projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan'ı makamında ağırladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında kentte yürütülen çalışmalar ve sürdürülen projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çiçek, nazik ziyaretlerinden dolayı Tokel ile Ayhan'a teşekkür etti.
