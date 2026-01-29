Haberler

Kayseri Valisi Çiçek, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Ayhan'ı ağırladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan ile bir araya gelerek kentteki projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan'ı makamında ağırladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında kentte yürütülen çalışmalar ve sürdürülen projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çiçek, nazik ziyaretlerinden dolayı Tokel ile Ayhan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD-İran savaşına ramak kala Türkiye'den kritik hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'ın Haaland ile dalga geçtiği video yeniden gündemde

Haaland ile dalga geçtiği video yeniden gündemde
Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden çuval çuval para kazandı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden çuval çuval para kazandı
Yeni aldıkları araç 3 kardeşe mezar oldu

Yeni aldıkları araç 3 kardeşe mezar oldu
Sergen Yalçın'ın Haaland ile dalga geçtiği video yeniden gündemde

Haaland ile dalga geçtiği video yeniden gündemde
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı

Şarkı söyleyen kişi devlet başkanı, yanındaki ise eski sevgilisi
Takımı son saniyede Şampiyonlar Ligi'nden elenen taraftar delirdi

Gördüğü manzaraya dayanamayıp televizyonu parçaladı