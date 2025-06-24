Kayseri Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Açıldı

Kayseri Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Açıldı
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Kayseri Üniversitesi İncesu Ayşe-Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun açılışı ve mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törende 60 öğrenci mezuniyet sevincini yaşadı.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) İncesu Ayşe- Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu eğitim binasının açılışı ve mezuniyet töreni yapıldı.

Törene, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İlçe Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Belediye Başkanı Mustafa İlmek, hayırsever iş insanı Saffet Arslan, diğer protokol üyeleri ve akademik kadro ile öğrenciler katıldı.

Törende protokol konuşmalarının ardından binanın açılışı gerçekleştirildi.

Yüksekokulu bitiren 60 öğrenci, şed kuşanarak mezun oldu.

Kaynak: AA / Ufuk Kocaeren - Güncel
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